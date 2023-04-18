Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri Büyüyor

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMEDER) tarafından verilen üçüncü ve dördüncü etap eğitimleri tamamlandı.

Bodrum'da geçen yıl kurulan ve Bodrum Belediyesi ile yaptığı protokol ile mahallelerde örgütlenmeye başlayan MAG/AMEDER gönüllülerinin sayısı 36 mahallede 150'ye ulaştı. Son olarak eğitimleri tamamlayan 101 gönüllü de yemin ederek MAG/AMEDER tarafından Bodrum'un tüm mahallelerinde oluşturulması planlanan Mahalle Afet Gönüllüleri arasına katıldı.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine katılan yeni gönüllüler yangın, enkaz, afet psikolojisi, genel bina yapıları ve yıkım tipleri, ilk yardım, temel arama-kurtarma yapıları gibi 36 saat süren Acil Müdahale Eğitimi'nden sonra sertifikalarını almak için yemin etti. Farklı yaş gruplarındaki yetişkinlerin katıldığı eğitimi başarıyla bitiren 101 gönüllünün yemin etme ve sertifika töreni, MAG/AMEDER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş'in konuşmasıyla başladı. Agah Oktay Ateş, Mahalle Afet Gönüllülüğü Projesi'nin önemini ve işleyişini gönüllülere anlatırken Bodrum'un afetlere karşı çok riskli bir bölge olduğuna değindi.