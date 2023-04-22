Bodrum'dan Malatya'ya mobil kuaför

Bodrum Belediyesi tarafından Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla Malatya'ya 'mobil kuaför' gönderildi.

60 konteyner, 6 personel ve mobil mutfak ile bölgeye destek olan Bodrum Belediyesi yeni bir ihtiyaca yönelik çalışma başlattı. Kadınların ihtiyaçlarını gidermesi için Bodrum'dan yola çıkan mobil kuaför, Malatya'ya ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mobil kuaförü ziyaret ederek Başkan Ahmet Aras'a ve tüm Bodrumlulara yapmış olduğu destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederken, "Ülkemizin yaşadığı büyük felakette yurdumuzun güzel insanlarını biraz da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde günlük yaklaşık bin 700 kişiye yemek hizmeti verilirken terzi hizmeti de bölge halkına sunuluyor. Mobil Kuaför, içerisindeki kuaförler ve teçhizatla Malatyalı kadınlara hizmet için Malatya'nın çeşitli bölgelerini bayramdan sonra gezecek. - MUĞLA