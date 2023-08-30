Bodrum'da Zafer Bayramı kutlamaları törenle başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde düzenlenen törenle başladı.

Belediye Meydanı'ndaki törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, daire amirler, siyasi parti ve STK'ların temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk Büstüne sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Cihan Şedit, şunları dile getirdi;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferi ulusça kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir zafer olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir"

Üsteğmen Cihan Şedit, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos Zaferi'nin birinci yıldönümünde yaptığı konuşmadaki şu sözleri ile konuşmasını sürdürdü;

"Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırılmış oldu. Sonsuz hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır."

Öte yandan onlarca vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ortakent'ten Çelebi Adası'na yüzdü. Adada Türk Bayrağı açıp İstiklal Marşını okuyan vatandaşlar, daha sonra yüzerek geri döndü. - MUĞLA