Bodrum'da yılların altyapı sorunları çözülüyor

Muğla'da Bodrum Belediyesi, yaz sezonu öncesi çalışmalarına devam ederken yılların altyapı sorunları da çözülüyor.

Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasında, belirlenen planda başlatılan altyapı çalışmaları, farklı mahallelerde devam ederken Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları tamamlanan Konacık Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde ise asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre toplamda 4 km uzunluğunda yapılan çalışmalarda şu ana kadar 8 bin 800 ton asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Dirmil Mahallesi Hebil Caddesi üzerinde de ekipler çalışmalar gerçekleştiriyor. Bölgede, 600 metrelik alanda asfaltlama çalışmaları tamamlanırken 1 km'lik alanda ise lokal asfaltlama çalışması yapıldı. Yetkililer, gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarında eski asfaltın kazınarak alındığını sonrasında asfalt serim işleminin yapıldığını ve böylece daha uzun ömürlü sağlam bir yol elde edildiğini belirtti.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve Bodrum Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan mahallelerde asfalt serim çalışmaları sürdürülecek. - MUĞLA