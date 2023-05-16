- Bodrum'da yerli turist ikinci tura kaldı

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'ci tura kalmasının ardından yerli turist tatil planlarını erteledi. Turizmciler ülkenin geleceği için seçimlerin ikinci tura kalmasının problem olmayacağını açıkladı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'inci tura kalmasıyla birlikte yerli turist tatil planlarını iptal etmeye başladı. Birçok otelde iptallerin olduğu öğrenildi. 28 Mayıs'a kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasına kalan yerli turist turizm sektöründe olgunlukla karşılandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim kurulu üyesi, Bodrum Otelciler Derneği BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz önemli olan ülkenin bekası olduğunu ifade ederek "Bilindiği gibi Tüm Türkiye seçime gitti. Halkımız vatandaşlık görevini yaparak oylarını kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci tura kalmasıyla birlikte doğal olarak vatandaşlarımız tatil planları ötelemiş oldu. Halkımız vatandaşlık görevini yaparak ülkenin bekası için herkes memleketinde oyunu kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığının 2'inc tura kalması bizleri üzmemiştir seçim olduğu için bu durumun başımızın üstünde yeri vardır. Herkes demokratik hakkını kullanarak oylarını vermesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sahiller yabancı turistlere kaldı

Bodrum sahillerinin yabancı turistlere kaldığını sözlerine ekleyen Başkan Dengiz "1 Nisan'dan itibaren yurt dışı uçuşları başlamıştı. Geçen seneyle karşılaştırırsak 100 günde yüzde 45 artış görüldü. Kurvaziyer turizminde de ciddi sayıda seferler başladı. Bu durum turizm için iyi bir gelişmedir. Umarım bu şekilde sezon devam eder" dedi.