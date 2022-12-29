Bodrum'da yerleşik yabancılara yeni yıl kokteyli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşik yaşayan uluslararası topluluğa yönelik, Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı kokteyli, Trafo Kafe'de gerçekleşti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşik yaşayan uluslararası topluluğa yönelik, Bodrum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı kokteyli, Trafo Kafe'de gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Bürosu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, Bodrum Belediye AŞ Trafo Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Federal Cumhuriyeti Muğla Fahri Konsolosu Av. Gülay Kaman Kaplan, belediye meclis üyeleri ve Bodrum Ukraynalılar Derneği ile birlikte Bodrum'da yerleşik yaşayan birçok ülke vatandaşı katılım gösterdi.

2023 Yılbaşı Kokteyline katılanlar, bir araya gelmenin mutluluğuyla unutulmaz bir gece yaşadı. Noel'in kutlandığı gecede Bodrum Ukraynalılar Derneği üyelerinden oluşan grup, Christmas şarkıları ile sahne alırken Başkan Aras Uluslararası topluluğa İngilizce olarak konuşma yaptı.

Başkan Aras, yaptığı konuşmada, 2023'te umut, barış, dostluk, kardeşlik çağrısı ile davetlilerin yeni yılını kutladı. Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözlerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yılbaşı süslemeleri kadar ışıl ışıl gözüktüğünüz bu akşamda, sizleri geleneğimiz haline gelmiş partimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bodrum'un geleni sevgiyle kucaklayan bir dünya kenti olması; yürüdüğümüz yollarda izlerini bundan 3 bin 500 yıl önce bırakmaya başlayan uygarlıklarla başlar. Bir gün bile aksatmadığımız ortak yaşam kültürümüz, çeşitliliğe ve inançlara saygımızla ve el birliğiyle korumayı sürdüreceğimiz bir emanettir. Yeni yıl tüm canlarımıza, ailelerimize ve evlerimize bolluk, bereket, sağlık ve huzur getirsin. Yüzünüzden mutluluk, kalbinizden Bodrum sevgisi eksik olmasın. Size hoşgörüsü ve ileri dünya görüşüyle her milletten insana ışık olan Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle iyi seneler diliyorum, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış"

Başkan Aras konuşmasının ardından davetlilerle birlikte yılbaşı pastasını kesti. Işıklandırmalarla süslenen kafede kokteyl ile başlayan yeni yıl kutlaması DJ performansı ile devam etti. Gece geç saatlere kadar süren kokteyle katılanlar, dans ederek yeni yıla girecek olmanın keyfini yaşadı. - MUĞLA