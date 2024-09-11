Bodrum'da Yağmur Denizin Rengini Değiştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran yağmur denizin rengini değiştirdi. Yerli ve yabancı turistler ise yağan yağmur altında denize girerek keyifli vakit geçirdi. Sağanak yağışta denizin renginin de değiştiği görüldü.

Bodrum'da sabah saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağmur turistlerin eğlencesi oldu. Yağmur altında denize giren turistler keyifli vakit geçirdi. Sağanak yağışa aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve yağmurun tadını doyasıya çıkardı.

Meteoroloji uyardı

Gece saatlerinden aralıklarla yağan yağmurun sağanak şekilde yağmaya devam edeceğini ve saat 15.00'da etkisini yitireceğini söyleyen Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü "Muğla ve çevresi için sağanak yağmur yağacağını" açıkladı. Hava sıcaklığının 29 derecelere düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler denize girerken bazı vatandaşlar ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Bodrum'da yağışın saat 15.00'dan sonra etkisini yitirmesi bekleniyor. - MUĞLA