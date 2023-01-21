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Bodrum'da yağış ve fırtına etkili oluyor

Yerel Haberler

Bodrum'da yağış ve fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneybatıdan esen fırtına ve zaman zaman etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneybatıdan esen fırtına ve zaman zaman etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçede feribot seferleri iptal edildi, denizcilere limandan çıkmama uyarısı yapıldı.

İlçede gece saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde hızını arttırdı. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Denizcilere limandan çıkmama uyarısında bulunuldu. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamadı. Fırtına ile birlikte yağmur da etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Gündoğan Mahallesi'nde görülen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını görenler, o anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı. Yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fırtına Bodrum Muğla Yerel Haberler

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