Bodrum'da 'Turizm Tedarikçileri Buluşması Fuarı' değerlendirildi

Otellerin 12 açık kalması hedefleniyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu tarafından yapılan ve 3 gün süren 'Turizm Tedarikçileri Buluşması Fuarı' sona erdi. Fuarın ardından Gümbet Mahallesi'ndeki Very Chic Otel'de değerlendirme yapıldı.

Bodrum Otel Satın Alma Gastronomi Platformu ve Niko turizm tarafından 17-19 Mart tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde 'Turizm Tedarikçileri Buluşması Fuarı' düzenlendi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Otelciler Birliği Derneği tarafından desteklenen fuarda Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı illerinden büyük katılım oldu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, BOSGAP Yönetim Kurulu Başkanı Umut Türkeş ve turizm danışmanı Murat Arıncı tarafından açılışı yapılan fuar 3 günün ardından sona erdi. Türk turizminin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına yapılan fuarda seminerler ve eğitimler verildi.

Fuarın ardından Gümbet Mahallesi'ndeki Very Chic Otel'de değerlendirme yapıldı. BOSGAP Başkanı Umut Türkeş, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Pandemiden dolayı yaklaşık 2 yıldır turizmci arkadaşlar bir araya gelememişti. Fuar bizim için çok önemliydi. Organizasyona katılan 60'a yakın firmamız var. Bin 200 kişiden fazla bir katılım oldu. Bizi yalnız bırakmayan değerli protokolümüze teşekkür ederiz. Gelecek yıl için daha güzel bir fuar alanı için hem belediye başkanımız hem de kaymakamımızdan talepte bulunduk."

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bu tarz fuarların kış aylarında yapılması gerekiyor. Bu tip organizasyonlarda otellerin sürdürebilirliği sağlanıyor ve 12 ay açık kalmasını sağlıyor" diye konuştu.

Turizm Danışmanı Murat Arıncı, "BOSGAP olarak güzel bir birleşimin altında tedarikçileri bir araya getirdik. İyi bir buluşma oldu, herkes geldi sahiplendi özdeşleştik. Yeni nesil turizmde dünya standartlarında yarışmayı öğreneceğiz. Önümüzdeki yıl daha çok farkındalıkla bomba gibi geliyoruz" dedi.