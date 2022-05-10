Bodrum'da Turizm Buluşması Düzenlendi

AKDENİZ, MERSİN (ANKA) -

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliği ile Bodrum Turizm Buluşması düzenlendi. "Reflections-People Planet Prosperity (Yansımalar-İnsanlar Gezegen Refah) adıyla düzenlenen buluşmaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı ve Kurucu Ortağı Tony Zahra, Akdeniz Turizm Vakfı Kurucu Ortağı ve Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat, Akdeniz Turizm Vakfı Başkan Yardımcısı ve Tunus Turizm Eski Bakanı Dr. Tijani Haddad, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Malta Türkiye Başkonsolosu Walter Mallia, Akdeniz Turizm Vakfı senatörleri ile delegasyonu, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Reflections-People Planet Prosperity video gösterimi ile başlayan program, Dr. Barbaros Kon'un oteller adına geçtiğimiz yıla ait temel sonucu vurgulayan ve önümüzdeki yılda turizm, konaklama ve seyahat sektörü için başarı faktörlerinin neler olduğunu öne süren makro ölçütlü performans inceleme sunumu ile devam etti.

Dünyadaki Turizm Trendleri başlığıyla Murat Can Canbay moderatörlüğünde düzenlenen panelin ilk oturumunda Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra, Avrupa Seyahat Komisyonu Direktörü Malta Turizm Otoritesi Başkanı Dr. Gavin Gulia, Forbes Travel Guide Elçisi Filip Boyen, BBC TV/Radio Program Yayımcısı Rajan Datar katılımcılarla önemli görüşler paylaştı.

"AKDENİZ DÜNYA TURİZMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Organizasyon için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Tony Zahra, "Zorlu geçen iki yılın ardından şimdi tekrar başlıyoruz. İnsanlara turizmde nasıl ileri gidilebileceğini anlatmak için onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Akdeniz dünya turizmi için çok önemli çünkü dünyadaki turistlerin çeyreği Akdeniz'e geliyor. Bu vakıf da iş birliği içinde ama kendi aralarındaki rekabeti koruyarak Akdeniz ülkelerini bir araya getiriyor. Amacımız burada bir katalizör görevi görerek insanları bir araya getirmek ve Akdeniz'i tekrar dünyanın merkezi haline getirebilmek" diye konuştu.

BBC TV Program yayımcısı Rajan Datar, gençlerin önemine vurgu yaparak onların vizyonunu genişletmek için çalışmalar düzenlenmesi gerekliliğini ifade etti. Filip Boyen güvenli turizmin önemine vurgu yaparken Gavin Gulia da misafir bağlılığı ve personel eğitimi konusunda görüşlerini paylaştı.

Panelin ikinci oturumunda ise Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Otelciler Birliği Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz Bodrum turizmi ve geleceği ile ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Mahmut Kocadon artan yerleşik nüfus ve konut sayısından dolayı Bodrum'un turizm kenti olma özelliğini yitirme kaygısından söz ederken Dengiz de otellerin rezidans ve konutlara dönüşmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve işletme sahiplerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. Orhan Dinç, mavi yolculuğun ve deniz temizliğinin Bodrum için öneminden bahsederken Yüksel Aslan sürdürülebilir turizm sağlamak için eğitimli personel gerekliliğinin önemine vurgu yaptı.

"AKDENİZ'İN DOĞAL YAPISINI KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Akdeniz'in ve dünyanın yaşamını sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Turizm, ticaret veya diğer birçok şey bundan sonra geliyor. Önce yaşamak zorundayız, daha sonra diğer olguları bunların üzerine koyabiliriz. Bu noktada Akdeniz'in doğal yapısını korumak çok önemli. Onu kirlilikten, düzensiz göçten ve yangınlardan korumak zorundayız. Küresel bir sorun olan büyük bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Her gün atmosfere karbon salıyoruz ve küresel ısınmayı hızlandırıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarını düşünürsek, hava sıcaklığından kaynaklı ciddi krizler var. Bunlar Akdeniz'e çok uzak değil, ilerleyen yıllarda birkaç yıl içerisinde ne olacağını çok da kestiremiyoruz. Yarın için şimdiden elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet belki ülkelerin politikalarını ilgilendiren bir sorun ama yerelde biz de birçok şey yapabiliriz. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaptığı gibi o büyük değişimi ve dönüşümü küçük küçük adımlar atarak gerçekleştirdi" dedi.

"KÜLTÜRÜN KORUNMASI ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI ANLAMINA GELİR"

Akdenizli olmanın en önemli yansımalarının da birisinin kültür olduğuna vurgu yapan Aras, "Kültür yozlaşması bizim için çok büyük bir risk. Özellikle yerel kültürün korunması çok önemli. Bu bir şovenizm veya faşizm değil. Kültürün korunması çeşitliliğin korunması anlamına gelir. Bütün Akdeniz ülkeleri için aynı şey geçerli. Malta'nın, Tunus'un, Cezayir'in, Türkiye'nin kültürünün çeşitliliği ile onlara saygı duyularak korunması çok önemli. Hepimiz aynı olursak o zaman turizm diye bir şey ortada olmayacaktır. Çünkü turizm bir kültür alışverişi. Dışarıdan bize nasıl bir gözle bakıyorlar, bunu da çok fazla değerlendirmiyoruz. Bu sebeple bu toplantıdaki çeşitlilik çok önemliydi, farklı görüşler bize aslında bugün en büyük kazanç olarak geldi. Bodrum dışından gelerek burada konuşan ve fikrini beyan eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum'u biz iyi bir turizm destinasyonu olarak değerlendirmek istiyorsak kulağımızı kendimize değil dışarıya çevirmeliyiz. Bir turist Bodrum'a geldiği zaman ne düşünüyor? Ne bekliyor? Bunları öğrenmemiz gerekiyor aslına bakarsınız. O yüzden bu toplantının dış sesleri benim için çok önemli" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİM KENDİ ÖZ DEĞERLERİNİ KORUMAKLA MESULDÜR"

Dünyaca ünlü ve çok önemli markaların Bodrum'u tercih etmesiyle beraber Bodrum'un lüks bir destinasyon olmak yolunda ilerlediğini ifade eden Başkan Aras, "Tüm bunlar olurken biz kendi markalarımızı da kaybetmemeliyiz, aynılaşmamalıyız. Hem gastronomi sektöründe hem otelcilik sektöründe hem de eğlence sektöründe kendi markalarımız bizler için çok önemli ve onları korumak zorundayız. Bizim yerel yönetim olarak yapmaya çalıştığımız budur. Evet yatırımcı gelecek ama yerel yönetim kendi öz değerlerini korumakla mesuldür. Bunların başında da deniz turizmi ve mavi yolculuk geliyor. O yüzden biz, denizimizi korumak zorundayız ki deniz turizmi devam etsin, guletlerimiz mavi koylarımızda yolculuklarına devam etsin" dedi.

"AKDENİZ'İN BİR KARDEŞLİK, BARIŞ, HUZUR VE DEMOKRASİ DENİZİ HALİNE GELMESİ DE ÇOK ÖNEMLİ"

Barış, turizmin barış, demokrasi ve özgürlük için de önemli olduğunu belirten Başkan Aras, "Akdeniz'in bir kardeşlik, barış, huzur ve demokrasi denizi haline gelmesi de çok önemli. O yüzden bu birlikteliği ben bu noktada da önemsiyorum. İşin siyasi ve politik boyutu da çok önem taşımakta. Biz çocuklarımıza savaşan ülkeler değil birbiriyle barışık, birbirini tanıyan, birbiriyle kucaklaşan halklar bırakmak zorundayız. Turizm; barış, demokrasi ve özgürlük ortamlarının oluşması için çok büyük önem taşımakta. Bugün burada küçük küçük adımlarla başlattığımız hareket, haziran ayında Malta'da çok daha büyüyecek. Orada 39 ülkenin katılımıyla uluslararası bir organizasyon ile burada attığımız temelleri geliştireceğiz. Arkasından bu dostluk, barış ve iş birliği köprüsü ekim ayında Bodrum'da buluşacak. Ben bize böyle bir vizyon açtıkları için Akdeniz Turizm Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bu toplantıların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunların çıktıları gelecek için bizlere bir rehber olacak" diye konuştu.

Programın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından katılımcılara ve panelistlere çiçek takdim edildi.