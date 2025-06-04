Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı

Marinada patlama: 3 yaralı

Tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada patlama meydana geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki özel bir marina içerisindeki akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için yanaşan teknede patlama yaşandı. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan Mustafa Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bölgede inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.