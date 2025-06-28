Bodrum'da Şişme Bot, Atık Alım Teknesine Çarptı

Bodrum'da Şişme Bot, Atık Alım Teknesine Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şişme botun, iskeleye bağlı 'Turmepa S' isimli atık alım teknesine çarpması sonucu tekne su aldı. Olayda deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şişme botun çarptığı atık alım teknesi su aldı. Yarı batık haldeki ahşap tekne kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Yalıkavak Marina'da seyreden şişme bot, kaptanın bir anlık dikkatsizliği sonrası iskeleye bağlı "Turmepa S" isimli atık alım teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şişme botta ve ahşap teknenin arka kısmında hasar oluştu. Hasar nedeniyle su alan "Turmepa S" teknesinin büyük bölümü suya battı.

İhbarın ardından Bodrum Bölge Liman Başkanlığı görevlileri bölgeye gitti. Yarı batık haldeki tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay sırasında deniz kirliliği yaşanmadığı ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.