Bodrum'da sıcak hava yoğunluğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı, sahillerde yoğunluk yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 38 dereceye çıktı, sahillerde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye, deniz suyu 24 dereceye yükseldi. Sıcak havada yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. İlçeye bağlı Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent sahillerinde turist yoğunluğu yaşandı. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran turistler, denizde bol bol fotoğraf çekti. Bodrum'da hava sıcaklığı birkaç gün daha 37-38 derece dolaylarında olacak. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Bodrum Muğla Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bodrum'da sıcak hava yoğunluğu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.