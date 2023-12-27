Bodrum'da şehitler düzenlenen konvoyla anıldı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde arazi araçlarından oluşan konvoy düzenledi.

Bodrum Offroad Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, Myndos Kapısı önünde şehitler için 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Basın açıklamasını okuyan Kulüb Başkanı Murat Taşlıdağ, gözyaşlarına hakim olamadığı açıklamasında, "Sınır ötesinden gelen haberlerle içimiz yandı, milletçe gözyaşlarına boğulduk. 12 gencecik kardeşimizi gözyaşlarıyla toprağa verdik" dedi.

Konvoya katılan grup üyesi Özay Kartal ise, "Şehit olan askerlerimiz bu vatan bu halk için bizlerin güvenliği için canlarını hiçe saydılar ve kalleşçe katledildiler. Cenazelerine gidemediysek de onlar için gözyaşı döktük, dualar ettik. Asla unutulmayacaklar, ülkemizin güvenliği için canını esirgemeyen hiçbir kardeşimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Taşlıdağ, şehitlerinin ismini okudu, grup üyeleri 'burada' diye bağırdı.

'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan grup, araçlarına binip konvoy oluşturdu. Gruptan bazıları 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile dev Türk bayrağı açıp 30 araçlık konvoyun önünde yürüdü. - MUĞLA