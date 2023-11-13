Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısının yapıldığı Bodrum'da aralıklarla sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte yollarda da su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Yağışa aldırış etmeyip süratli şekilde ilerleyen sürücüler ise kazalara neden oldu.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde takip mesafesini ihlal ederek ilerleyen bir kamyonet, aynı istikamete giden ve su birikintisine gelince yavaşlayan cipe çaptı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. Yağmura yollarda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Bodrum Belediyesi görevlileri ise yağış anında önleyici tedbirlerini alarak sorunların önüne geçmeye çalıştı. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekipleri, yağışın etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştı.

Taşkın riskine karşı dere yatakları kontrol edilerek yağmur esnasında taşan rögarların etrafını temizledi. Ekipler, çöp araçları ile tıkanan mazgalları da açarak mazgal üstlerini temizledi Ana arterlerde yapılan kontrollerde araçların geçişini engelleyen toprak ve taş birikintileri toplanırken yağış dolayısıyla olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde de hızlı müdahalede bulunuldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri ise olumsuzluklara karşı önlem almak için gün boyunca Bodrum'un farklı mahallelerini dolaştı. Çağrı merkezi ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, tüm taleplere anında yanıt vererek ilgili birimlere iletti.

Geçtiğimiz yıllarda sel ve su baskınlarının sıkça yaşandığı Dere Sokak ve Bitez Atatürk Caddesi üzerinde ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların etkili olduğu görüldü. Yağış sonrasında bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken Bodrum Belediyesi vatandaşların güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.