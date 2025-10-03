Bodrum'da Olumsuz Hava Şartları Tekneyi Kıyıya Vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tonozdan ayrılan bir tekne, kıyıya çarparak maddi hasar meydana getirdi. Tekne, vatandaşlar tarafından halatlarla sabitlenerek kurtarılmayı bekliyor.
İlçede aralıklarla yağışla birlikte güneyli yönlerden rüzgar da etkili oldu. Kumbahçe Koyu'nda demirli 12 metre boyundaki tekne, halatının kopması sonucu bağlı bulunduğu tonozdan ayrıldı.
Sürüklenen tekne, sahildeki bir kafe yanında kıyıya vurdu. Teknede maddi hasar meydana geldi.
Vatandaşlar tarafından halatlarla sabitlenen teknenin, rüzgar durunca kurtarılacağı bildirildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel