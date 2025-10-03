Haberler

Bodrum'da Olumsuz Hava Şartları Tekneyi Kıyıya Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tonozdan ayrılan bir tekne, kıyıya çarparak maddi hasar meydana getirdi. Tekne, vatandaşlar tarafından halatlarla sabitlenerek kurtarılmayı bekliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tonozdan ayrılan tekne kıyıya vurdu.

İlçede aralıklarla yağışla birlikte güneyli yönlerden rüzgar da etkili oldu. Kumbahçe Koyu'nda demirli 12 metre boyundaki tekne, halatının kopması sonucu bağlı bulunduğu tonozdan ayrıldı.

Sürüklenen tekne, sahildeki bir kafe yanında kıyıya vurdu. Teknede maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar tarafından halatlarla sabitlenen teknenin, rüzgar durunca kurtarılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
