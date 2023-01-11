Bodrum'da metrekareye 35 kilogram yağış düştü Yerel Haberler Bodrum'da metrekareye 35 kilogram yağış düştü Yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağışta metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Bodrum'da metrekareye 35 kilogram yağış düştü Yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağışta metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde rögarlar taştı. Sürücüler birikintilerin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. İlçede dünden bu yana metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü bildirildi. Meteorolojik tahminlere göre Bodrum'da sağanak yağışın, Perşembe ve Cuma günü aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bodrum Muğla Yerel Haberler

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