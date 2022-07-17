Bodrum'da Mahalle Afet Gönüllüleri, Eğitimlerine Devam Ediyor

Toplumda afet duyarlılığının gelişmesi için yürütülen Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projesi, Bodrum Belediyesi ile yapılan protokol sonrası Bodrum'un 56 mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.

Herkesin kendi mahallesinde gerçekleşecek afet olaylarına karşı bilinçli, bilgili ve organize bir şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla eğitimlerine devam eden Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (Mag Ame/Sar) Bodrum Temsilciliği, 54 kişilik Mahalle Afet Gönüllülerine (MAG) nisan ayı başlarında ilk eğitimlerini verdi.

Afet öncesinde hazırlıklı olmak ve olası büyük çaplı afetlerde meydana gelen olaylarda arama kurtarma çalışmalarına katılarak hayat kurtarmak amacıyla başlatılan eğitimlerin 2. etabının 19 Temmuz itibariyle başlayacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesi ile 6 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokolün ardından sahalarda aktif rol üstlenen MAG/AMEDER, ilk etap eğitimlerinde gönüllülere yaklaşık 70 saatlik eğitim verdi. Eğitim alan gönüllüler, AFAD tarafından gelen görevlendirmeler ve tatbikatlarla birlikte 12 görevi başarıyla tamamladı.

MAG/AMEDER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş, Dereköy, Mumcular, Bitez, Ortakent, İslamhaneleri, Peksimet mahalleleri ve Marmaris orman yangını da dahil olmak üzere 8 farklı yangın, 2 arama kurtarma ve 2 tatbikattan oluşan 12 görevi başarıyla tamamlayan ekiplerin, tüm kurum, kuruluş ve STK'lar ile bir uyum içerisinde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır bu alanda hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olan MAG/AMEDER'in mart ayı itibari ile Bodrum'da yerel kapasiteyi güçlendirmek ve yaşanabilecek olası afetlere hazırlıklı olmak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdik. Hepimiz, gönüllü olarak 240 saati bulan eğitimlerini aldığımız MAG/AMEDER Bodrum Temsilciliğini kurarak, 6 Mart tarihinde Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile bir protokol imzalayarak, resmen Bodrum'da faaliyetlerimize de başlamış olduk. İlk eğitimlerimize gönüllülerden gelen başvurularla 12 Nisan'da başladık. Bu süre içerisinde toplam 70 saati bulan eğitimlerde gönüllülerimize ilk yardım, afet bilinci, afet psikolojisi, afet öncesi ve sonrası yangın tehlikeleri, yangında güvenlik/karanlıkta ve duman içinde hareket etme yöntemleri, afet haberleşmesi ve telekomünikasyon sistemleri, teorik ve pratik olarak kurtarmada temel düğümler, merdiven-kule iniş, afet farkındalık eğitimi, sel, itfaiye ve orman yangınları hakkında eğitimler verdik. Eğitimlerimizi, konusunda uzman eğitimciler hem online hem de pratik olarak verirken haberleşme eğitimlerimizi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bodrum Temsilciliği'nden almaktayız. Orman ve itfaiye eğitimlerimizi de yine İtfaiye Grup Amirliğimiz bünyesinde gerçekleştirmekteyiz. Bodrum Belediyesi'ne ait arasöz ve acil müdahale aracının tanıtımı ve kullanılmasını da kapsayan eğitimlerimiz sonunda tüm gönüllülerimiz sahada tek bir dili konuşan, birbirini tamamlayan, panik ve kaos ortamı yaratmadan sakince görevlerini yerine getiren ekipler halinde çalışmaktadırlar. Bizler, gönüllüler olarak hem operasyon hem haberleşme hem de lojistik olarak görevlendirmeler yaptığımız ekipler ile aynı zamanda profesyonel ekiplerin destek hizmetini vermek üzere de sahada yer alarak onların işlerini kolaylaştırmak için de çalışıyoruz."

Bodrum Temsilcisi Ateş, ikinci etap eğitimle ilgili olarak da "Önümüzdeki süreçte 19 Temmuz itibari ile yeni eğitim sürecimiz başlıyor. Kısacası şu anda Bodrum'da en kapsamlı eğitimi veren, en güçlü gönüllü ekibine sahip olan MAG/AMEDER olarak olası afetlerde çok fazla insan gücüne ihtiyaç olduğunu öngörebildiğimiz için sayımızı artırarak en hızlı ve en bilinçli müdahaleyi sağlamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız coğrafyada yangın tabii ki büyük bir tehdit. Ancak deprem ve sel de yangın kadar büyük tehdit oluşturuyor. Bu bilinçten hareketle gönüllülerimizi her alanda eğitmek zorundayız. Mottomuz, #bodrumagönüllüol #afetlerehazırlıklıol" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise her mahallede oluşturulan gönüllü ekiplerin olası afetlerde önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMADER) arasında imzalanan iş birliği ve koordinasyon protokolü çerçevesinde çalışmalar ve eğitimler devam ediyor. İlk etapta önemli eğitimler alan ekipler olası afetlere hazırlıklı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ikinci etap eğitimlerinde de gönüllülerimiz afet sırasında ve sonrasında çeşitli kurum ve kuruluşlara destek olmak için çalışmalar yürütecek. Mahalle Afet Gönüllülerimiz yaşanılan afetlerde de önemli rol üstlendi. Biz de belediye olarak eğitimlerini tamamlamış, bilinçli çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerimize destek olmayı sürdüreceğiz."

Kendi mahallesinde aktif olarak gönüllü olmak için Mahalle Afet Gönüllüleri'nce düzenlenen eğitimlere katılmak isteyenler,

'https://forms.gle/G6NttmkZZffQVYLy6' linkinden başvuru yapabilecek.

ANKA / Yerel