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Bodrum'da Kasım Ayında Yoğun Yağış

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kasım ayı içerisinde Yarımada geneline ortalama 113 kilogram yağış düştü. Yağışlar barajlara ve yeraltı su kaynaklarına olumlu etki etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kasım ayı içerisinde Yarımada geneline ortalama 113 kilogram yağış düştü.

Bodrum'da Eylül ayı içerisinde kuraklık nedeniyle kenti besleyen Mumcular ve Geyik Barajında su seviyesi dip seviyeye inince her iki barajda kapatıldı. Ekim ayı yağış bakımından yetersiz geçerken Bodrum'da Kasım ayının başından itibaren yağış etkisi yoğun bir şekilde görüldü. Kasım ayının 23'ü itibariyle Geyik Barajındaki su seviyesi yüzde 20'yi aşarken, Mumcular Barajındaki su seviyesi ise yüzde 10 seviyesini geçti. Etkili yağışlar baraj bölgelerinin yanı sıra yeraltı su kaynaklarına da etki etti.

Bodrum Kaymakamlığı sosyal medya hesabından Bodrum ve Milas'ta Kasım ayında düşen yağış miktarını yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Kasım ayında Bodrum merkez 113.2 kilogram, Turgutreis Marina 116 kilogram, Milas 159 Kilogram, Milas Orman Sahası 212.9 kilogram yağış almıştır. Önümüzdeki aylarda da yağışlar bu şekilde devam ederse Bodrumlular olarak gelecek yıla mutlu gireceğiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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