Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, İş Yerleri Su Bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattının patlaması sonucu bazı iş yerlerini su bastı.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattı patladı. Daha önce de birçok kez yaşanan olayda, tazyikli su asfaltın yarılmasına ve dev bir çukur oluşmasına sebep oldu. Saniyeler içerisinde dereye dönen caddede bazı işletmeleri su basarken, yol araç trafiğine kapandı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Yarımada'nın güney mahallelerinde su kesintisi yaşanırken, MUSKİ ekipleri onarım çalışmalarına başladı. - MUĞLA