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Bodrum'da Halatı Kopan Motoryat Karaya Vurdu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle halatı kopan Queen's isimli motoryat, Ortakent sahiline sürüklendi. Tekne kıyıdaki bir direğe bağlanarak sabitlendi ancak motorunda arıza olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları başlatılacak.

Motoryat karaya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bağlı olduğu halatı kopan motoryat, karaya vurdu.

Ortakent Koyu'nda demirli Queen's isimli motoryatın halatı, dün güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayıp koptu. Yaklaşık 20 metre boyundaki motoryat, Ortakent sahiline sürüklenerek karaya vurdu.

Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen teknenin motorunda arıza olduğu öğrenildi. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

Bodrum'da Halatı Kopan Motoryat Karaya Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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