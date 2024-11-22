Bodrum'da Halatı Kopan Motoryat Karaya Vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, güçlü rüzgar nedeniyle halatı kopan Queen's isimli motoryat, Ortakent sahiline sürüklendi. Tekne motorundaki arıza nedeniyle kurtarma çalışmaları başlatılacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bağlı olduğu halatı kopan motoryat, karaya vurdu.
Ortakent Koyu'nda demirli Queen's isimli motoryatın halatı, dün güneyli yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayıp koptu. Yaklaşık 20 metre boyundaki motoryat, Ortakent sahiline sürüklenerek karaya vurdu.
Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen teknenin motorunda arıza olduğu öğrenildi. Teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacak. - MUĞLA