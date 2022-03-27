Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi - Haberler

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Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Hamdi Yörür - Yerel
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MUĞLA) Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi Bodrum'da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği "Gelenekten Geleceğe" isimli defile gerçekleştirildi.

MUĞLA) Bodrum'da "Gelenekten Geleceğe" defilesi düzenlendi

Bodrum'a özgü kıyafetler göz kamaştırdı

MUĞLA - Bodrum'da temel devran, eseli, tel kırma çalışmalarının sergilendiği "Gelenekten Geleceğe" isimli defile gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle, eğitmen Aynur Aydoğan ile Umurça, Konacık ve Ortakent mahallelerinde eğitim gören 152 kursiyerin temel devran, eseli ve tel kırma çalışmaları görücüye çıktı.

Bodrum'a özgü geleneksel kıyafet ve aksesuarlar göz kamaştırdığı defilenin koreografi danışmanlığını Esma Bilkiç Doğru, proje koordinatörlüğünü ise Aylin Özüdoğru yaptı. 2 ayda hazırlanan çalışmalar, 37 kursiyer manken tarafından Ege yöresi müzikler eşliğinde podyumda sunuldu.

Defile, 300 davetli tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi

Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi

Bodrum'da Gelenekten Geleceğe defilesi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Yerel

Bodrum, Yerel, Haberler

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