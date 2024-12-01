Bodrum'da Fırtına ve Yağış, Yelkenli Tekne Karaya Vurdu

Bodrum'da fırtına ve yağış etkili oldu, yelkenli tekne karaya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, fırtına nedeniyle yelkenli tekne karaya vurdu.

Bodrum'da dünden bu yana aralıklarla sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı. Yağışla birlikte etkili rüzgar nedeniyle deniz trafiğinde de aksamalar yaşandı. Bodrum ile Datça ve Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı. Fırtınada Gümbet Koyu'nda demirli yelkenli bir tekne, sürüklenerek karaya vurdu. Yan yatan teknede maddi hasar meydana geldi.

Bodrum'da fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, sağanak yağışın Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.