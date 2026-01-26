Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneyli yönlerden etkili olan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi.

Etkili olan fırtına güney sahillerde dev dalgalar oluşturdu. Denizciler, koylarda demirli olan teknelerini kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkiinde rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı yola düştü, yol trafiğe kapandı. Sürücüler, ağacın dalını kenara çekip yolun tek şeridini trafiğe açtı. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı. Gümbet Koyu'nda demirli 10 metrelik bir motoryat ise sürüklenerek kıyıya vurdu. Fırtınanın etkisiyle Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde harabe durumdaki binanın duvarı rüzgara dayanamadı. Duvar, park halindeki bir aracın üzerine yıkıldı. Duvarın altında kalan su borusu patladı, araçta maddi hasar meydana geldi. yağışlı hava ve fırtınanın yarına kadar etkili olması bekleniyor. - MUĞLA