Bodrum'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cuma namazı çıkışı Filistine destek amaçlı cemi avlusunda çarşı kuruldu. Vatandaşlar Filistin' e destek olmak için yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi Şubesi tarafından TDV gönüllüleri ile TDV Kadın ve Gençlik Kolları'nın katkılarıyla Gazze İçin Hayır Çarşısı kuruldu. Gülsevim Rüştü Kaynak Caminde Cuma namazı sonrası Düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda ve bir çok hayır sever katıldı. Çarşıda, vatandaşlar tarafında yapılan ev yemekleri, yöresel yemekler, hediyelik eşyalar satılarak geliri Gazze'ye öğrenildi.

Kısa bir açıklama yapan Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı etkinliğin yoğun geçtiğini belirterek, Gazze'deki yaşanan olayları kınadı. Kapancı, "Bodrum İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bodrum Şubesi ve paydaşlarla birlikte Filistin yararına hayır çarşısı organize ettik. Hayırseverlerin katkılarıyla güzel bir faaliyete imza attık. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA