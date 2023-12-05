Bodrum'da Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşen ve belediye tarafından düzenlenen özel gecede dezavantajlı bireyler doyasıya eğlendi.

Bodrum Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel gereksinimli öğrencilere ziyaret gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren özel eğitim okullarına giden belediye yetkilileri öğrenciler ve idarecilerle bir araya geldi. Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Mehmet Efe Spor Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler farkındalık programında ise özel bireylerin hazırlamış olduğu dans gösterileri, müzik dinletileri yoğun beğeni topladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Müsgebi Etkinlik Merkezi'nde program düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşen yemek organizasyonuna CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, belediye başkan yardımcısı Tayfun Yılmaz, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, ilçe okullarından idareciler ve öğretmenler, birim müdürleri, özel gereksinimli bireyler ile aileleri katıldı.

Önceki akşam düzenlenen gecede konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sizlerle beraber bu anı paylaşmak bizi sadece mutlu etmiyor aynı zamanda sizleri dinlemek, sorunlarınıza hakim olmak açısından da çok büyük önem taşıyor. Dezavantajlı gruplara yardımcı olmak yerel yönetimlerin görevidir. Eğer bir eksiğiniz varsa da sizlerin temsilcileriyle konuşmaya, aileleriyle konuşmaya her zaman hazırız" diyerek ailelerin ve yakınlarının her durumda yanında olacaklarını belirtti.

Samimi ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen gecede Aras, özel bireylerle birlikte oynadı. Program sonunda hep birlikte pasta kesildi.