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Bodrum'da dönüş yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bodrum'da dönüş yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp dönüş yoluna geçen tatilciler, ilçenin çıkış istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp dönüş yoluna geçen tatilciler, ilçenin çıkış istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Tatil için Bodrum'a gelen yerli turistlerin bir kısmı, tatilin bitimine 1 gün kala dönüş yolculuğuna başladı. İlçenin çıkış istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Emin Anter Bulvarı'nda trafik durma nokrasına geldi, yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Bodrum'un giriş istikametinde ise trafik yoğunluğunun olmadığı gözlendi. Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu akşamüstü saatlerine kadar sürdü. Akşamüstü saatlerinden itibaren trafiğin rahatladığı gözlendi. Son 3 gün içerisinde ilçeden 100 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Şu anda da yoğun fakat akıcı bir trafik var. Tatillerine devam eden yerli turistler ise Bodrum'un tadını çıkarıyor. - MUĞLA

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