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Bodrum'da Doktor Darp Edildi, Mesleği Bırakıyor

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Bodrum'a İstanbul'dan tatile gelen hasta yakınları tarafından aile sağlığı merkezinde darp edilen doktor Mustafa Hürkal Tezvar, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Dr. Tezvar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada mesleğini bırakacağını söyledi.

Bodrum'a İstanbul'dan tatile gelen hasta yakınları tarafından aile sağlığı merkezinde darp edilen doktor Mustafa Hürkal Tezvar, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Dr. Tezvar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada mesleğini bırakacağını söyledi.

Hasta yakınları tarafından darp edilen Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 15 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Olay Bodrum Ortakent'te aile sağlığı merkezinde meydana gelmişti. Dr. Tezvar hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Darp sonrası fenalaşan Tezvar, hızlı müdahale sonrası Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tüm doktorlar seferber oldu ve Tezvar, yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü. 40 yıllık tecrübeli hekim, yaşadığı bu travmanın ardından mesleği bırakma kararı aldı. "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum" diyen Tezvar, hekimliği bırakacağını ve emekli olacağını açıkladı.

Doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneden taburcu olduktan sonra gazetecilere yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

"Koridorda sorumlu olmadığım misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Ateşine bakması için hemşire hanıma rica ettim. Ateşi 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum, kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha doğru olacağını belirttim. Ancak tatmin olmadılar. O sırada içeride randevulu hastam bekliyordu. Israrcı olan hanımefendiye, hemşireden daha detaylı bilgi alabileceklerini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını hışımla içeri daldı. Telefonunu göstererek, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aramakla tehdit etti. Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve 'Bakacaksın ulan!' dedi. Tam o anda, içerideki başka bir hastam müdahale etmeye çalıştı. Arbede sırasında bilincimi kaybettim ve yere yığıldım. Nefes alamadım. Bu olay, 40 yıllık meslek hayatımda yaşadığım en kötü deneyim oldu. Hekimliği bırakıyorum ve emekli oluyorum."

Olayın faillerinden Engin Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Baro Temsilcisi Onursal Özbek, bu tür şiddet olaylarının ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, Bodrum'un güvenliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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