Bodrum'da Doğa Yürüyüşü Sırasında Yaralanan Alman Turist Tahliye Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Alman turist çıktığı doğa yürüyüşünde düşerek yaralandı. Yaralı turisti adadan Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tahliye etti.

Önceki gün öğlen saatlerinde, Görecek Adası sahilinde yürüyüş yapan bir Alman vatandaşı, dengesi kaybetmesi sonucu kayalıkların arasına düşerek başından yaralandı. Yaralanan turistin eşinin Bodrum Deniz Kurtarma acil yardım hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibi sevk edildi. Alman vatandaşına ilk müdahale, olay yerine kısa zamanda denizden ulaşan Sahil Güvenlik unsurları ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ait Yaşam Deniz Ambulansı ile yapıldı. Deniz ambulansında bulunan sağlık ekibinin tıbbi müdahale ve desteği ile yaralı, marinaya getirildi. Yaralı buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA