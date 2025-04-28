İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Bodrum'da Doğa Yürüyüşü Sırasında Yaralanan Alman Turist Tahliye Edildi

Bodrum'da Doğa Yürüyüşü Sırasında Yaralanan Alman Turist Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir Alman turist, kayalıkların arasına düşerek yaralandı. Yaralı turist, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Alman turist çıktığı doğa yürüyüşünde düşerek yaralandı. Yaralı turisti adadan Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri tahliye etti.

Önceki gün öğlen saatlerinde, Görecek Adası sahilinde yürüyüş yapan bir Alman vatandaşı, dengesi kaybetmesi sonucu kayalıkların arasına düşerek başından yaralandı. Yaralanan turistin eşinin Bodrum Deniz Kurtarma acil yardım hattını arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibi sevk edildi. Alman vatandaşına ilk müdahale, olay yerine kısa zamanda denizden ulaşan Sahil Güvenlik unsurları ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ait Yaşam Deniz Ambulansı ile yapıldı. Deniz ambulansında bulunan sağlık ekibinin tıbbi müdahale ve desteği ile yaralı, marinaya getirildi. Yaralı buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.