Bodrum'da Deniz Kazalarını Önlemek İçin Hız Sınırlaması Getirildi

Bodrum'da Deniz Kazalarını Önlemek İçin Hız Sınırlaması Getirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda deniz kazalarının önüne geçmek amacıyla sürat tekneleri ve şişme botlar için saat başı 6 deniz mili hız sınırı getirildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hız sınırına uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylarda özellikle yaz aylarında deniz kazaları yaşanmasına neden olan sürat tekneleri ve şişme botlara hız sınırlaması getirildi.

Önceki yıllarda Bodrum bölgesindeki koylarda meydana gelen aşırı hız nedeniyle Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca denizci, kaptan ve yat sahiplerine yönelik bir duyuru yayınladı. Duyuruda "Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek, yakınından geçen gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak hızda seyretmeleri adına Bodrum Bölge Liman Başkanlığınca emniyetli hız sınırı uygulaması olarak saatte 6 deniz mili sürat ile seyretmeleri yönünde hız sınırı uygulaması başlatılmış olup, denizden yararlanmakta olan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yaralanma, tehlikeye maruz kalmaması adına, yat ve tekne sahipleri bu konuda uyarılarak, hız sınırına uymayanlar hakkında Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemi uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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