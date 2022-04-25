Bodrum'da Çocuklar, Umurça Parkı'ndaki "Çocuk Şenliği"Nde Doyasıya Eğlendi

BODRUM, MUĞLA (ANKA) - Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi'nin Umurça Parkı'nda birlikte düzenlediği Çocuk Şenliği'nde binlerce çocuk gönüllerince eğlendi.

ÇYDD'nin kuruluşunun 33'üncü yılında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ile çok sayıda çocuk aileleri ile birlikte katıldı.

Şenlik programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ersin Show ve Çağdaş Çocuklar sunumuyla devam eden etkinliklere Bodrum Dans Kulübü, Karya Çiçekleri, Çağdaş Çocuklar Çocuk Hakları Gösterisi, Viva Dans Okulu dans gösterisi ile Bodrum Çocuk Korosu renk kattı. Şenlik kapsamında Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunu "Orman Şövalyeleri" ise çocukların beğenisini kazandı.

Etkinlik alanında çocuklar için çeşitli aktiviteler ile kil, resim, taş boyama, tohum, toprak ve drama atölyeleri kurulurken sokak oyunları ile masal köşesi de oluşturuldu. Ayrıca "Okuduğunu getir, yenisini al" kitap takası masası ve başkana dileğini ilet masası da alanda yerini aldı.

Şenlikte patlamış mısır, pamuk şeker ve palyaço gösterileri ile belediyenin çeşitli ikramları, armağanlar ve sürprizler çocukların eğlencesine katkıda bulundu. Çocuk Şenliği'nin son bölümünde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Çocukların sevdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Çocuk Şenliğine katılan Başkan Aras, Umurça Parkı içinde kurulan stantları ve atölyeleri gezdi. Vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Aras, ÇYDD Bodrum Şubesi'ne Çocuk Şenliği'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesidir. Sevgili çocuklar, değerli ailelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinliklerimiz tüm hızı ile devam ediyor. Dün sabahtan itibaren törenlerimiz, kaledeki gösterilerimiz muhteşemdi. Bugün de Umurça Parkı'mızda ÇYDD'mizin verdikleri katkılardan ve emeklerinden dolayı onları kutluyoruz. Farkı isminde Çağdaş Yaşam. Bizim hedefimiz Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesidir. Dogmalara, mollalara geçit yok. Şu anda Ukrayna'da yaşanan dramı, trajediyi görüyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Optimist yarışlarımız vardı. Ukraynalı yarışçılar bize 20 gün önce geldiler. Aileler hocalarına dediler ki 'Çocukları Ukrayna'ya getirmeyin.' Biz onları misafir ettik, Bodrum'da istedikleri kadar da kalabilirler. Çocukların özgür bir ülkede yaşaması gerekir. Atamız bize bu ülkeyi armağan etti. Çağdaş uygarlığı hedef gösterdi. Çocuklara ve gençlere güvendi. İşte, biz bugün onun yolunda onun çizgisinde ülkemizi geleceğe taşımak için hep beraber çalışıyoruz. Ben ailelere de teşekkür etmek istiyorum. Sizler de sağ olun, çocuklarınızı binbir zorlukla, binbir güçlükle yetiştiriyorsunuz; geleceğe hazırlıyorsunuz. Bu etkinlikler devam edecek. Umurça Parkı hepimizin parkı, arkadaşlarımın da emeklerine sağlık çok güzel bir yer oldu. Sizlerin daha fazla burada zaman geçirmesi, çocuklarımızın buraları daha fazla kullanılması gerekiyor."

BAŞKAN ARAS'TAN YENİ TEMATİK PARK MÜJDESİ

Çırkan bölgesinde bu yıl inşa edecekleri parktan söz eden Başkan Ahmet Aras, şöyle devam etti:

"Bu şekilde parklardan yeni bir tanesini Çırkan bölgesinde bu yıl inşa edeceğiz. Orada da bir parkımız daha olacak. Tematik bir park daha olacak. Tabii Bodrum'un değişik mahallelerinde de yine bu şekilde parkları bizim kesinlikle çocuklarımıza kazandırmamız gerekir. Sadece parklar değil, sosyal etkinlik merkezlerini çocuklarımızla buluşturacağız. Sizlerin varlığı ile buralar güzelleşiyor. Tekrar tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca çağdaş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet savunucusu olacağınızdan da eminim. Ata'mıza borcumuz var. Ona bu borcu ödemek zorundayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum."

Şenlikte çocuklara seslenen ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ise şunları söyledi:

"100 yıl önce açılan mecliste milletvekilleri okul sıralarında oturdular. Oturacak koltukları yoktu. Bugünün çocukları mutlu bir şekilde evlerinde okullarında ve doğada mutlu olabilsinler diye onlar gaz lambalarının ışığında çalıştılar . Başlarında en büyük çocuk düşleri olan Mustafa Kemal Atatürk ile bugünü düşlediler. Atatürk gibi düşünelim, bu yurdu sevelim ve sahip çıkalım. Barışa sahip çıkalım. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın onun ülkesinde yaşayan tüm mutlu çocuklar hepinize mutlu bayramlar diliyorum."