Bodrum'da bayram yoğunluğu başladı, araç kuyruğu uzadıkça uzadı

MUĞLA - Ramazan bayramı tatiliyle, okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından bayrama 2 gün kala Bodrum'da trafik kuyruğu oluşmaya başladı. Otel dolulukları yüzde 50'nin üzerine çıkarken, yazlıkçıların daha çok ilçeye akın ettiği görüldü.

Ramazan Bayramları'nda da 1 milyon turisti misafir eden Bodrum bu yıl Ramazan bayramında düşüş yaşamaya başladı. Sezonun başına denk gelmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla daha az sayıda olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllar da yüzde yüz dolan oteller bu yıl yüzde 40 oranında düşüş olduğu öğrenildi. 194 bin nüfusa sahip olan Bodrum pandemi sürecinin ardından resmi olmayan kayıtlara göre 400 bine yükselmişti. İstanbul'da beklenen büyük deprem söylentisi ise Bodrum'daki 2'ci konut sahiplerini erken gelmesiyle yaklaşık 500 bine ulaşan Bodrum Ramazan Bayramı'nın gelmesine 2 gün kala nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

"24 saate 15 bin araç giriş yaptı"

Kurban bayramı nedeniyle Güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştığı öğrenildi. Sezon öncesi gelen bayram esnafa da can suyu oldu. İlçe girişinden itibaren ana yollarda trafik kuyrukları oluştu.