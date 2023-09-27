Bodrum'da ana isale hattı patladı, restoran sular altında kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su ana isale hattındaki patlamaların bugünkü adresi Yahşi Mahallesi olurken, cadde göle döndü, bir restoranı su bastı.

Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi üzerinde saat 14.40 sularında ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte oluşan dev çukurdan yola akan su, caddeyi göle çevirdi. Cadde üzerindeki bir restoranı su bastı, işletme göle döndü. Restoran çalışanları, suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Yolda trafik akışı durdu. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, patlağın olduğu noktada tamir çalışmasına başlayacak.