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Bodrum'da Aile İçi Şiddet Mağduru Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Bodrum'da Aile İçi Şiddet Mağduru Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi
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Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmet Merkezi ve Alışveriş Merkezi yönetimi ile işbirliği yaparak çocuklar için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı ve eğlence alanlarında keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Alışveriş Merkezi yönetimi ile koordineli olarak Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminde kalan çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocuklarla alışveriş merkezi içerisinde bulunan eğlence alanlarında keyifli vakit geçirmeleri sağlanarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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