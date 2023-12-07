Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlaması ile gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüphelilerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ila 8 bin avro arasında para aldıkları iddia edildi.

- Bodrum'da 8 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlaması ile gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bodrum'da, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin geçişine aracılık ettikleri suçlaması ile 2'si kadın ve 1'i Rus uyruklu erkek olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalanan 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kaçak göçmenlerden kişi başı 3 bin ila 8 bin avro arasında para aldıkları iddia edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheliden 8'i tutuklandı. 3 Rus uyruklu kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.