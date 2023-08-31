Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Korteje binlerce vatandaş katıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayı sonrası Belediye Meydanı'nda Soner Olgun konser verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde akşam saat 20.00'de Milta Marina'dan başlayan kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Kortejin en önünde Ankara Seğmenler Kulübü Derneği seğmenleri yer aldı. Ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar marşlar söyledi.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde üzerindeki mekanlarda da marşlar çalındı, meşaleler yakıldı.

Korteje Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Meydanda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ayrıca Bodrum Yörük Obası Spor Kulübü tarafından Bodrum Yöresi halk oyunları gösterisi sunuldu. Ardından Ankara'dan gelen seğmenler sahneye çıktı. Kaymakam Bayar ve Belediye Başkanı Aras, seğmenlerle misket isimli oyun havası eşliğinde oynadı.

Herkesin bayramını kutlayan Başkan Aras, "Anadolu'yu yurt yaptığımız 1071'de Alpaslan 26 Ağustos'ta Anadolu'ya ayakbastı. 1000 yıl sonra Atamız Sevr Anlaşmasıyla paramparça edilen Anadolu topraklarını, 26 Ağustos sabahı top atışlarıyla başlayan Büyük Taarruz'la tekrar bizlere vatan yaptı. Büyük Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize sonsuz şükran minnet duygularımı sunuyorum." dedi.

Kütahya Vali Yardımcısı olarak atanan Kaymakam Bilgehan Bayar, Bodrum'a veda ettiği konuşmasında şunları dile getirdi;

"30 Ağustos, sizlerle vedalaşmak için benim için de bir vesile oldu. Ben bu ilçenin bir manevi evladı olarak artık bu ilçeden ayrılıyor olacağım. Bu benim resmi son görevim. 30 Ağustos çok önemli bir bayram. Atamız başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Soner Olgun konser verdi.