Bodrum'da 15 Temmuz Programı Bodrum Kalesi'nde yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Anma Programı gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından Kuzey Hendeği'nde düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başsavcı Vekili Faruk Soysal, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz ile ilgili video gösterimi ile başlayan etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından Ortakent Camii İmamı Mehmet Ali Taşören'in Kuran-ı Kerim tilaveti ve Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın dua okuması ile devam etti.

Programda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türk Milletinin göğsünü tanklara siper edecek kadar kahraman bir millet olduğunu dile getirerek şöyle dedi;

"Bu hain ve alçak darbe girişimi, milletimizin büyük fedakarlığı ile savuşturulmuştur. Bir taraftan bu girişimi bertaraf etmenin sevincini yaşıyoruz, diğer taraftan da o günde verdiğimiz şehitlerin, ağır yaralanan gazilerimizin hüznü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye tarihinin yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Kim olduklarını çok iyi bildiğimiz emperyalist güçlerin ve piyonlarının vatanımızı ve devletimizi bölme, parçalama girişimi karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısıyla Türk Milleti ülkesi, vatanı ve bayrağı için meydanlara koşmuştur. O gün, şanlı tarihimizde olduğu gibi, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da tarih yazmış, vatan hainlerine karşı istiklalimize ve istikbalimize yöneltilen her girişime bugün de yarın da asla izin vermeyeceğimizi tüm Dünya'ya bir kez daha göstermiş olduk."

Slayt gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak söylenen şarkılara eşlik etti.

Programda Turgutlu Turan Mehter Takımı sahneye çıktı. Mehteran takımının söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti, ardından tasavvuf dinletisi yapıldı. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dev ekrandan gösterilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel