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Bodrum'da 13 olayın faili kıskıvrak yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ayda motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama gibi 13 ayrı suçtan aranan A.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da 13 olayın faili kıskıvrak yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ayda motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama gibi 13 ayrı suçtan aranan A.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölköy Mahallesi'nde 2 Eylül günü meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı olayının failinin yakalanması maksadıyla Bodrum JASAT ekibi tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüphelinin aynı zamanda Bodrum bölgesinde Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 9 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet motosikletin yağmalanması ve 1 adet silahla yaralama olmak üzere 11 olayın daha faili olan A.Ç.olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 13 olayın şüphelisi A.Ç., dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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