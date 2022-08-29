Bodrum, Büyük Taarruz'un 100. Yılını Ücretsiz Halk Konserleri ile Kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bodrum 'da coşkuyla kutlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz halk konserleri düzenlenecek.

30 Ağustos Salı günü, büyük zaferin 100.yılı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenecek törenlerin ardından akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda ve Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz halk konserleri gerçekleştirilecek.

Bodrum Milta Marina önünden başlayarak Bodrum Belediye Meydanı'nda son bulacak "Fener Alayı Yürüyüşü" sonrasında saat 21.00'de Manga sahne alacak. Aynı saatte Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda ise Bodrum Kent Orkestrası konseri başlayacak.

Eş zamanlı olarak düzenlenecek konserler öncesi açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "100 yıl önce Milli Mücadele'nin kazanıldığı, ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden bu bayram, sadece kazanılmış bir savaşı nitelemez; bağımsızlık, özgürlük adına verilen destansı mücadelenin önemini de simgeler. Bu zafer, topyekün Anadolu'nun zaferidir. Ulusal bir direnişin, mücadelenin, savaşın yükünü üstlenen, çilesini çeken bir halkın zaferidir. Bu anlamlı günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlamak için tüm halkımızı Türk bayraklarıyla Bodrum ve Karaova meydanına bekliyoruz" dedi.