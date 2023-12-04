Bodrum Belediyesi ekipleri, yağış anında mazgallarda temizlik yaparak taşkın riskini önlemeye çalıştı. Belediye Başkanı Ahmet Aras da sahada çalışmalara katıldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Bodrum Belediyesi Yağmur Sularının Taşkına Neden Olmaması İçin Temizlik Yaptı

Bodrum Belediyesi ekipleri, aniden yağan yağmurun taşkına neden olmaması için yağış anında mazgallarda temizlik yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekiplere eşlik ederek sahada vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Çarşı ve Türkkuyusu Mahalleleri ile Gerence Sokak'ta teyakkuzda bulunan ekipler, mazgalların tıkanmasına engel olmak için çalı, çöp ve atıkları alarak su akışının rahatlamasını sağladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, saha çalışması sırasında açıklama yaparken yerlere çöp ve atıkların atılmasının yağışlı havalarda mazgallarda tıkanıklığa sebep olduğunu belirterek vatandaşların konu ile ilgili duyarlı olması çağrısında bulundu.

Bodrum Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri sahada aralıksız görevlerine devam ediyor.