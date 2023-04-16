Bodrum Belediyesi, Şehit Yakınları, Gaziler ve Muhtarları İftarda Buluşturdu

Bodrum Belediyesi, şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar için iftar yemeği düzenledi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla dün Bitez Belediye Kafe'de şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar için düzenlenen iftar yemeğine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. İftar programında Başkan Aras, vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet ederek sorunları ve istekleri dinledi.

Başkan Aras, iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, ramazanın manevi ikliminde bir araya gelmek için düzenlemiş oldukları iftar yemeklerinin Bodrum'un her köşesinde büyük bir maneviyatla, büyük bir güzellikle; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile sürdürülmekte olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Ben de fırsat buldukça bu iftar yemeklerine katılıyorum ve halkımızla kucaklaşma imkanı buluyorum. Umarım ülkemiz bu zor günlerden çıkar. Allah afetler, seller, depremler nasip etmez. Şu anda siz Bodrumluların teveccühleriyle Türkiye'nin her köşesi Bodrum'un o kadirşinas, yardımsever havasından faydalanılıyor. Bodrumluların topladığı yardımlar, ülkemizin ihtiyacı olan her köşesine gönderiliyor ama en çok deprem bölgesine gönderiliyor. Şu an bizimle aynı anda hem Malatya'mızda hem Hatay'ımızda afetzede vatandaşlarımız iftarlarını açıyorlar, sofralarını paylaşıyorlar. Sizlerden Allah razı olsun. Hepinizin yardımları da Allah katında kabul görsün. Umarım bir daha böyle zor günler yaşamayız. Bu güzel ramazan gecesinde davetimize icabet ettiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Belediyeniz her zaman yanınızdadır."

Bodrum Belediyesi, yarımadanın diğer mahallelerinde ramazan ayının sonuna dek iftar yemekleri düzenlemeye devam edecek.