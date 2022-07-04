Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bodrum Belediyesi'ne 3 ödül birden

Bodrum Belediyesi, iletişim, reklam ve sosyal medya yarışmasında 3 ödül kazandı.

Bodrum Belediyesi, iletişim, reklam ve sosyal medya yarışmasında 3 ödül kazandı.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards'ta kazananlar gerçekleşen görkemli törenle ödüllerine kavuştu.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve 10 milyonun üzerinde etkileşim alan "Sana Söz Yine Baharlar Gelecek" isimli paylaşımıyla törende, 2 Gümüş ve 1 Altın ödüle layık görüldü. Ödülleri, foto muhabiri Mehmet Can Meral ve belediyenin sosyal medya sorumlusu Deniz Cantürk aldı.

Brandverse Awards'ta bu yıl başvuru yapan 1137 iş, Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran'ın Jüri Başkanlığında, sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Brandverse Awards Ödül Töreni'nde, "Sosyal Medya ve Dijital", "Film", "Medya", "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik", "Strateji" ile "Marka Deneyimi" bölümlerinde ödüller sahiplerine kavuştu. "Sosyal Medya ve Dijital - SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri" bölümünde ise sosyal medyanın en başarılı markaları ödüllendirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Sana Söz Bodrum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title