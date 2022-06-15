Bodrum Belediyesi'nden sahiplenme çağrısı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yoğun çalışmalarına devam ederken vatandaşları da bakımevlerine davet etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşların yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki hayvanları değil Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki bütün bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmesi çağrısında bulundu. Kimsesiz canların onlara yoldaş olması yolunda bir köprü oluşturduklarını söyleyen yetkililer, hayvan sahibi olmalarının en güvenli yolunun bakım evlerinden sahiplenmek olduğunun altını çizerek vatandaşları bakım evlerine çağırdı.

Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, 616 köpek ve 297 kedi misafir ediliyor. Merkezlerde veteriner hekimler ve teknikerler tarafından haftada 170 ile 200 arası kısırlaştırma ameliyatı ve 300'e yakın bakım ve muayene gerçekleştiriliyor.

İlgili müdürlük tarafından 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bin 872 hayvanın kısırlaştırıldığı, 5 bin 142 hayvanın muayeneleri ve bakımlarının yapıldığı, bin 352 hayvanın aşılandığı, 41 hayvanın ise sahiplendirildiği bilgisi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle tatil için kentimizi ziyaret eden vatandaşların sahip olduğu hayvanlarını ilçeye bıraktığını ve sokaklardaki hayvan popülasyonunu artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce, insanlara koşulsuz sevgi sunan dostların aşı, çipleme ve bakımlarını yaparak tekrar sahiplendirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu konuda en büyük destekçilerimiz hiç şüphesiz Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve kıymetli Veteriner Hekimlerimizdir. Bizlerin önünü açıyor ve desteklerini hiç esirgemiyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız sahiplenme konusunda daha duyarlı olmalarıdır."

Can dostlardan birini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Turgutreis ve Torba Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerini arayarak bilgi alabilir. Aynı zamanda https://bodrum.bel.tr/barinak adresinden sahipsiz dostların ilanları takip edilebilecek - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel