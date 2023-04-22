Bodrum Belediyesi'nden Malatya'ya Mobil Kuaför

Bodrum Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan illerden Malatya'ya Mobil Kuaför gönderdi.

60 konteyner, 6 personel ve mobil mutfak ile bölgeye destek olan Bodrum Belediyesi, yeni bir ihtiyaca yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Bodrum'dan yola çıkan Mobil Kuaför, Malatya'ya ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mobil Kuaför'ü ziyaret ederek Başkan Ahmet Aras'a ve tüm Bodrumlular'a desteklerinden dolayısıyla teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "Ülkemizin yaşadığı büyük felakette yurdumuzun güzel insanlarını biraz da olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde günlük yaklaşık bin 700 kişiye yemek hizmeti verilirken, terzi hizmeti de bölge halkının ihtiyaçlarını gideriyor.