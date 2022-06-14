Bodrum Belediyesi'nden Hayvanseverlere Sahiplenme Çağrısı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara, yasadışı hayvan satışı yapılan yerlerdeki hayvanları değil Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri'ndeki bütün bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Bodrum Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, 616 köpek ve 297 kedi misafir ediliyor. Merkezlerde veteriner hekimler ve teknikerler tarafından haftada 170 ile 200 arası kısırlaştırma ameliyatı ve 300'e yakın bakım ve muayene gerçekleştiriliyor.

İlgili müdürlük tarafından 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bin 872 hayvanın kısırlaştırıldığı, 5 bin 142 hayvanın muayeneleri ve bakımlarının yapıldığı, bin 352 hayvanın aşılandığı, 41 hayvanın ise sahiplendirildiği bilgisi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle tatil için kenti ziyaret eden vatandaşların sahip olduğu hayvanlarını ilçeye bıraktığını ve sokaklardaki hayvan popülasyonunu artırdığını belirterek şunları söyledi:

"Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce, insanlara koşulsuz sevgi sunan dostların aşı, çipleme ve bakımlarını yaparak tekrar sahiplendirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu konuda en büyük destekçilerimiz hiç şüphesiz Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve kıymetli Veteriner Hekimlerimizdir. Bizlerin önünü açıyor ve desteklerini hiç esirgemiyorlar. Vatandaşlarımızdan da ricamız sahiplenme konusunda daha duyarlı olmalarıdır."

ANKA / Yerel