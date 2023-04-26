Bodrum Belediyesi'nde Memuriyete Geçen Personel Yemin Etti

Bodrum Belediyesi'nde görevli sözleşmeli personelin memurluğa geçişi için Herodot Kültür Merkezi'nde yemin töreni düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Belediye Başkanvekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Bodrum Belediye Başkanvekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz, Başkan Aras'ın şehir dışında olması nedeniyle ilettiği adalet, dürüstlük, tarafsızlık ve liyakat alt başlıklarının altının çizildiği mesajı okuduktan sonra, "Sizlere inanıyor, güveniyor ve yine sizlerden aldığımız güçle çok güzel işler başaracağımızı, kentimize yararlı olacağımızı biliyorum. 36 personelimizin sözleşmeden memuriyete geçişlerini kutluyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Törenden sonra Bodrum Belediyesi'nden emekli olan 12 personele de hizmetlerinden dolayı Özsarsılmaz ve başkan yardımcıları tarafından plaket takdim edildi.