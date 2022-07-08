Bodrum Belediyesi'nde Bayramlaşma

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binası önünde personeliyle bir araya gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm belediye çalışanlarına ve ailelerine huzurlu ve sağlıklı bir bayram temennisinde bulundu. Bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

"SİZLER BU KENTİ SIRTINDA TAŞIYAN İNSANLARSINIZ"

Bodrum Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Aras, "Bayram tatili süresince görev başında olan arkadaşlarımıza kazasız belasız mesailer diliyorum. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlüğümüz başta olmak üzere çok sayıda personelimiz halkımıza hizmet edebilmek için sokaklarda olacak, onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bodrum yaşanan nüfus artışı ve beraberinde getirdiği hizmet yüküyle karşı karşıya. Bu hizmetlerin büyük çoğunluğu belediyemiz üzerinden gerçekleştiriliyor. Canla başla ve var gücünüzle çalışıyorsunuz. Sizler, bu kenti sırtında taşıyan insanlarsınız. Sizlere emekleriniz ve özveriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum, hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Başkan Aras personel ile bayramlaşırken, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Garaova Tarım Park'ta yetiştirilip hasadı gerçekleştirilen lavantaları personele hediye etti.

ANKA / Yerel