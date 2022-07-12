Bodrum Belediyesi, Karayollarında Araçlardan Atılan Çöpleri Topluyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi karayolları kenarlarına atılan çöplerden arındırıyor. 13 günde yaklaşık bin 500 poşet dolusu atık, karayolları kenarlarından toplandı.

Bodrum-Milas Karayolu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü Bina İçi Temizlik Şefliği'ne bağlı görevliler, seyir halindeki araçlardan atılan içecek kutuları, cam şişeler, plastik, kağıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri tek tek topladı.

Belediye ekipleri, karayolları sorumluluk alanı içinde bulunan Torba-Güvercinlik gidiş ve geliş yolunu, oluşan kötü görüntüden kurtarmak ve sıcak havalarda çıkacak olası yangınları önlemek amacıyla temizledi. Cam şişe, içecek kutuları, plastik, kağıt ve diğer atıklardan oluşan bin 500'ün üzerinde poşet dolusu atık, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla bölgeden alınarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, Bodrum'da yaşayan veya tatil için bölgeyi tercih eden yurttaşlardan, bu konuda hassasiyet göstererek çöplerini yol kenarlarına değil çöp kutularına atmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.

ANKA / Yerel