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Bodrum Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Yakacak Desteği Sağlıyor

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Bodrum Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulunuyor. Belediye tarafından yapılan organizasyonla ilçe genelinde 34 mahallede 330 haneye yakacak dağıtıldı.

Belediyeden vatandaşlara yakacak desteği

Bodrum'da 330 haneye yakacak desteği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulunuyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kış döneminde ihtiyacı tespit edilen vatandaşlara yakacak odun dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından gerçekleştirilen organizasyonla 1 Aralık itibariyle ilçe genelinde 34 mahallede 330 haneye yakacak dağıtıldı.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle vatandaşlara her konuda destek olmaya çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ısınma ihtiyacını giderebilmek adına yakacak desteğinde bulunuyoruz. Halkımızın belediyesi çalışmaya, üretmeye ve halkının yanında olmayı sürdürecektir " dedi.

Yakacak ihtiyacı olan vatandaşlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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